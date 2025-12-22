Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor iddiası

2020 yılında kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle kurulan "Türkiye Sigorta" modelinin yakaladığı ticari başarının ardından, benzer bir strateji kamu katılım bankaları için de masaya yatırıldı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve kuruluş aşamasındaki Halk Katılım'ın tek çatı altında toplanmasının planlandığı iddia edildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 10:35, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 10:36
Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor iddiası

2020'de Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın tek çatı altında birleşmesiyle faaliyetlerine başlayan Türkiye Sigorta, geçen 5 yıllık süreçte hem müşteri sayısını hem de karlılığını istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde hayata geçirilen bu birleşmenin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir modeli Türkiye'de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için de gündemine aldı.

"Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankaları için birleşme planı gündemde"

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, halen faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası'nın bu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.

"Kamu katılım bankaları tek çatıya geliyor: faizsiz bankacılıkta ölçek büyütme hedefi"

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.

