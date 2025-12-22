'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'

Batman Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, program kapsamında "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ziyareti öncesinde Sabah Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ekonomi politikaları ve 2026 yılına dair beklentilerine ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı.

"2026 enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak"

Bakan Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" diye konuştu.

2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını kaydeden Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" dedi.

"Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olacak"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında şunları söyledi:

"Çok değerli bir konu. Ve üç boyutlu. Birinci boyut, kazanımlar endeksli boyut. Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek. Başta bölgenin kalkınmasına. 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı.

İkinci, Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu: Altyapıya yatırım yapılacak. Üniversite, eğitim, insana yatırım bunlar yapıldı. Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi. Buna rağmen terör nedeniyle özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelemedi. Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak. En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim, güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak.

Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil, ekonomik entegrasyon üzerinden bölge ayağa kalkacak. Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek, pekişecek. Bu coğrafyada refah artışının ön koşulu Terörsüz Türkiye."