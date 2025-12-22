Spotify arşivi torrent'e düştü

İnternet dünyasında büyük yankı uyandıran iddiaya göre, Anna's Archive adlı grup Spotify'ın neredeyse tüm arşivini kopyaladı. Torrent ağlarında paylaşıma açılan verinin toplam boyutu yaklaşık 300 TB. Grup, bu arşivin Spotify'daki dinlemelerin yüzde 99,6'sını kapsadığını öne sürüyor.

Torrent paketleri halinde dağıtılıyor

Yapılan açıklamaya göre arşivde 256 milyon parçaya ait meta veri ile 86 milyon şarkının ses dosyası bulunuyor. Dosyalar, popülerliğe göre sınıflandırılmış torrent paketleri halinde dağıtılıyor. Bu kapsam, bugüne kadar dijital müzik alanında görülen en büyük kopyalama girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

"Kültürel koruma" savunması

Anna's Archive, bu çalışmayı korsanlık değil "kültürel koruma" olarak tanımlıyor. Grup, popüler olmayan milyonlarca şarkının lisans kayıpları ya da platformların kapanması halinde tamamen yok olabileceğini savunarak, modern müzik tarihinin korunması gerektiğini ileri sürüyor.