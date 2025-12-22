Yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bitlis'in Hizan ilçesinde yaban keçisi vurulduğuna ilişkin ihbar üzerine ekiplerin alana intikal ettiği belirtildi.

Alandaki incelemelerde boş kovanlar bulunduğu aktarılan paylaşımda, söz konusu alanın yakınında bulunan ve şüpheli kişiye ait olduğu bilinen ev için arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisinin tespit edildiği belirtilerek, yasa dışı avcılık yapan söz konusu kişiye ilgili kanunlar kapsamında 966 bin 91 liralı idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi.