Okul Destek Projesi ile 20 bin 464 çocuğa rehberlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hayata geçirdikleri her projede çocuğun üstün yararını gözettikleri vurgusuyla sağlıklı, güvenli ve geleceğe öz güvenle bakan çocuklara gelecek sağlamak hedefiyle çalışmalarına devam eden Bakanlık, bu alandaki desteklerini güçlendirerek sürdürüyor.

Çocukların ailelerinin yanında, kendi sosyal çevreleri içinde sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla SED hizmeti sunan Bakanlık, ekonomik desteğin yanı sıra çocukların kişisel gelişimleri ve sosyalleşmelerine katkı sunacak çalışmalar da yürütüyor.

Bu kapsamda SED hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla 2017'den itibaren uygulanan Okul Destek Projesi ile okul dışı vakitlerde çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor.

Halihazırda 20 bin 464 çocuğa destek verilen proje ile ortaokul ve lise çağındakilerin psikososyal gelişimleri desteklenirken akademik durumlarına yönelik rehberlik hizmeti de sağlanıyor.

Bugüne kadar 81 ilde 29 bin 908'i ortaokul ve 12 bin 626'sı lise öğrencisi 42 bin 534 çocuğun faydalandığı proje, sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfeden çocukların sosyal ilişkiler kurma becerilerini ve sosyal uyumlarının gelişmesini destekliyor.