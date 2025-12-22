Ehliyetsiz drift atan sürücüye 65 bin TL ceza
Bursa Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F.S.'nin otomobiliyle drift attı. Sürücüye, 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 13:27, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 13:28
İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücünün F.S. olduğunu tespit etti.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen F.S.'ye, 'drift atmak' suçundan 46 bin 392 TL, 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL olmak üzere, toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.