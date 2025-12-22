Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre kasım ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 106 bin liranın üzerine çıktı. Buna göre dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti kasım ayında bir önceki aya göre yükseldi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 13:46, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 13:49
Yazdır
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi araştırmasının kasım ayı bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul'da dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 artarak 104 bin 927 liradan 106 bin 34 liraya çıktı.

Yıllık karşılaştırmada en sert artışlar eğitim ve konut kalemlerinde yaşandı. Eğitim harcamalarında yıllık artış yüzde 100,7'ye ulaşırken, konut giderlerindeki yükseliş yüzde 60,4 olarak hesaplandı.

"Açlık sınırı 29 bin, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı"

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 arttığını ortaya koydu.

TÜRK-İŞ'in son araştırması da Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 29.828 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 97.159 TL'ye çıktığını göstermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber