'DEAŞ yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir'

Yeni yıl öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı olası bir DEAŞ tehdidine karşı personelini ve ilgili kurumları bilgilendirdi. 19 Aralık tarihli uyarı yazısında, riskin özellikle Ankara ve İstanbul için geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, önümüzdeki günlerde kalabalık alanları hedef alan, patlayıcı yüklü araçların da kullanılabileceği eş zamanlı saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat alındığı belirtildi. Bu kapsamda alışveriş merkezleri ve halk pazarları başta olmak üzere yoğun insan trafiğinin bulunduğu noktalarda dikkatli olunması istendi.

Uyarıda, saldırıların silahlı eylem, intihar saldırısı, bombalı araç, dron kullanımı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebileceği ifade edilerek, ilgili birimlerin teyakkuz halinde olması gerektiği vurgulandı.

DEAŞ ve radikal terör örgütlerine karşı uyarı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırı niyetinin, "Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkan ve kabiliyeti kırılan DEAŞ ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı" sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Yazıda, "Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız 'yalnız terörist' tarzı eylemler gerçekleştirebileceği" kaydedildi.

Personelden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşması istendi.