Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 15:51, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 15:51
İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü

Özel, CHP Genel Merkezinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecini ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Özel, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yaşananları kınayan Özel, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Terörsüz Türkiye" ve demokrasi vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz."

- "CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Özel ve heyetine teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Buldan, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu, siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ziyarette, kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olarak paylaştıklarını belirterek, sürecin müzakere, diyalog ve karşılıklı görüşmelerle yürümesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Özel, DEM Parti heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından heyeti uğurladı.

