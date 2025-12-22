Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İyilik yaparken sanık oldu: Arkadaşına IBAN'ını veren gence 20 yıl hapis istemi

Ankara'da bir ilaç firmasında çalışan iki çocuk babası Gökhan Yaşar, borçları nedeniyle hesabında bloke olduğunu söyleyen iş arkadaşı H.B.'ye yardım etmek isterken nitelikli dolandırıcılık suçlamasının odağına oturdu. Arkadaşının "araç satış bedeli" diyerek kendi hesabına aktardığı paraların aslında başka mağdurlardan dolandırılan paralar olduğunu öğrenen Yaşar hakkında, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hem işini hem huzurunu kaybeden Yaşar, "İyilik yapmak isterken suçlu durumuna düştüm" diyerek hukuk mücadelesi başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 16:06, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 16:14
Gökhan Yaşar, iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyerek banka hesabını kullanmak isteyen iş arkadaşı H.B.'ye, hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Yaşar hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Yaşar hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KENDİSİNE BİR DAHA ULŞAMADIM'

Gökhan Yaşar, iş arkadaşı H.B.'nin, sürekli borçlarının olmasından yakındığını söyleyerek, "Bir gün beni aradı. Dedi ki; 'Artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım. Aracımı sattım. Ödemenin bir kısmını ben nakit aldım. Bir kısmını da hesaba gönderecekler. Ama borçlarımdan dolayı benim hesabımda bloke var. Senin IBAN numarana gönderse ve sen oradan bana versen olur mu?' dedi. Ben de samimiyetine güvenerekten kendisine inandığım için bunu kabul ettim. Aradan birkaç saat sonra ben IBAN bilgimi verdikten sonra hesabıma 4 parça halinde para geldi. Gelen paraları ben istediği yere gönderdim. Gönderdikten 1 saat sonra kendisine bir daha ulaşamaz hale geldim" dedi.

'HEM BEN HEM KARŞIDAKİ İNSANLAR MAĞDUR'

Yaşar, aradan 2 ay geçtikten sonra ifade vermek için karakola çağırıldığını söyleyerek, "Benim IBAN numaramı da kullanaraktan 2 kişiyi mağdur edip, 2 kişinin hesabından parasını çekip, benim hesabıma gönderip, benim hesabımın üstünden de kendine almak kaydıyla hem karşıdaki 2 kişiyi, hem de beni dolandırarak mağdur etti. Hem karşıdaki kişiler hem de ben şu anda mağdur durumdayım. 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyorum. Çalıştığım iş yerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. 2 çocuğum var. Onların geçimi için ek işler yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen geçinmeye çalışırken bu duruma düştüm. Çok zor durumdayım. Karşıdaki insanlar da mağdur. Biz de mağduruz. Bu sorunun çözülmesini, bir uzlaşma getirilmesini, ne kadar da zor durumda olsam da bu zararı karşılayarak hem karşıdaki mağdurların zararını giderip, hem kendim bu mağduriyetinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'BANKA HESABI SUÇA ALET EDİLİYOR'

Gökhan Yaşar'ın avukatı İsmail Özdemir ise "Dolandırıcılar kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıyorlar. Mağdurlardan mobil bankacılık üzerinden onay talep ediyorlar. Mağdurlar onay verdikten sonra hesaplarından para çıkışı gerçekleşiyor. Bu paralar da Gökhan Bey'in hesabında toplanıyor. Ancak Gökhan Bey bu paranın kaynağını arkadaşının araç satış bedelinden geldiğini zannediyor. Yani kişinin iyi niyeti kullanılarak aslında banka hesabı suça alet ediliyor" diye konuştu.

