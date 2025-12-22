MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için başvuru sürecini başlattı. Yapılan resmi açıklamaya göre adaylar, 5 Ocak 2026 ile 29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Geleceğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şekillendirmek isteyen gençler, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapacaklar.
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 16:38, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 16:38
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026'da başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.
Sınav başvurularının "https://osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacağı ifade edildi.