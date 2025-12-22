Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 42,81 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 17:07, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,8070
|42,8080
|42,8100
|42,8110
|Avro
|50,2300
|50,2310
|50,3350
|50,3360
|Sterlin
|57,2970
|57,3070
|57,5610
|57,5710
|İsviçre frangı
|53,9060
|53,9160
|54,0160
|54,0260
|ANKARA
|ABD doları
|42,7770
|42,8570
|42,7800
|42,8600
|Avro
|50,1900
|50,2700
|50,2950
|50,3750
|Sterlin
|57,2370
|57,4470
|57,5010
|57,7110