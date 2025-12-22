Kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
Samsun'da görev yapan sınıf öğretmeni geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Atakum İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Muslu
(56) tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp krizi sonucu vefat etti. Muslu'nun
vefatı, eğitim camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum
öğretmenin cenazesinin, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen köyünde
öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Muslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı mesajı paylaşıldı.