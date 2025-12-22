Kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni hayatını kaybetti

Samsun Atakum İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Muslu (56) tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp krizi sonucu vefat etti. Muslu'nun vefatı, eğitim camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum öğretmenin cenazesinin, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen köyünde öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.



Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Muslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı mesajı paylaşıldı.