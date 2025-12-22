Özel'den asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerisi

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Basına kapalı 2,5 saat süren toplantının ardından gazetecilere konuşan Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda parti programında değişikliğe gittiklerini anımsattı.

Özel, CAO'daki politika kurullarının, partinin yetkili kurullarıyla tam bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan arbedeye değinen Özel, iktidar partisini eleştirdi.

Özel, Türkiye'de fikren ve zihnen iktidar ve muhalefetin yer değiştirdiğini öne sürerek, "Artık CHP'ye iktidarın dili, CHP sözcülerine, milletvekillerine iktidar dili ve yaklaşımı, iktidarda olan herkes gibi her türlü sert eleştiriye sabırlı bir şekilde yanıt vermek düşüyor. Bundan sonra da arkadaşlarımız bu şekilde devam edecekler." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile çok sağlıklı bir iletişime sahip olduklarını dile getiren Özel, "Kendisinin o küçük hücresinde, o plastik masanın üzerinde de olsa Türkiye'nin gelecek umuduna, CHP iktidarı ve Türkiye'yi kalkındırmaya yönelik ortak irademize dair söyleyecek çok sözü, önerileri, aklıyla, yüreğiyle CAO'da kendisinin bizatihi varlığı mevcuttur." ifadesini kullandı.

- CHP'nin vaatlerini anlattı

Partisinin 2026'da geçerli olacak asgari ücrete ilişkin talebini paylaşan Özel, "Bu sene için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin liradır." dedi.

Özel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda hayata geçirmeyi taahhüt ettiği vaatleri sıraladı.

CAO'nun da bu sebeple kurulduğuna işaret eden Özel, "Önümüzdeki bahar herhalde, artık kış şartlarında olmaz, gelecek sandık, bizim hazır olduğumuz, talep ettiğimiz ve vatandaşın da ümit ettiği bir sandıktır." ifadelerini kullandı.