Bakan Yumaklı: Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek

Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı: Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur ziyaretinde AK Parti teşkilatına hitap ederek önemli mesajlar verdi. 2025 yılının küresel krizler ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarım sektörü için zorlu geçtiğini ifade eden Yumaklı, devletin her daim üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Burdur Şeker Fabrikası'nın üretim kapasitesinin 7 bin 500 tona çıkarılacağını duyuran Bakan, muhalefetin söylemlerine karşı vatandaşları uyararak, "Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 19:22, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 19:22
Yazdır
Bakan Yumaklı: Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, partisinin üyelerinden bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece kötüyü ya da olmayanları söyleyerek insanların kafasını karıştıran insanlara itibar etmemelerini istedi.

Yumaklı, AK Parti Burdur İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada 2025'in zor geçtiğini, bir tarafta genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlum insanların katledildiğini, farklı ülkelerde de farklı problemlerin yaşandığını kaydetti.

Bu yılın tarım ve orman sektörü açısından zor geçtiğini aktaran Yumaklı, şunları söyledi:

"Şubatta bir zirai don oldu, nisanda bir daha oldu. Ondan sonra tarihin en kurak 2024'ünü geçiriyoruz derken tarihin en sıcak temmuz ayını 2025'te yaşadık. Bir de yağışların gelmemesiyle özellikle tarımsal üretimde bu etkilere bağlı üretim yapan üreticilerimiz için hakikaten zor bir yıl oldu. Devlet ve hükümet olarak çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik."

Bakan Yumaklı, 2026'nın daha iyi geçmesini temenni etti.

Burdur'un tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, bu doğrultuda bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Burdur Şeker Fabrikası'nı da önemsediklerinin altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burdur Şeker Fabrikası'nın daha iyi üretim yapabilmesi için yeni yatırımlar yapılmasını konuşuyoruz. Burdur Şeker Fabrikası, son 23 yılda en çok yatırım yaptığımız fabrikalardan bir tanesi. Üretim kapasitesini 7 bin 500 tona çıkaracağız. Siz lütfen bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece ve sadece kötüyü söyleyip ya da olmayanları söyleyip insanların kafasını, düşüncesini karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Bizim bütün derdimiz, bütün gayemiz milletimize hizmet etmek. Bunun için varız. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz."

Yumaklı, pancar üretimiyle ilgili yatırımlara da devam edeceklerini açıkladı.

- "Tek hedefimiz hizmet etmek"

AK Parti olarak son 23 yılda ülkenin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ortaya bir eser koymamış olanların, ellerindeki imkanları millet için harcamamış olanların düştüğü durumu hep beraber dizi film seyreder gibi seyrediyoruz maalesef. Biz onlarla aynı kefede olmayı kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim yalanla, dolanla, iftirayla, olmayan şeylerle hiçbir işimiz yok. Bizim tek bir hedefimiz var: Milletimizin gönlüne girecek, onların daha müreffeh bir hale gelmesini sağlayacak yatırımları, hizmetleri hızlıca tamamlamak ve onların emrine amade etmek. Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar her türlü konuda hem Burdur hem de Türkiye için çok büyük projelerimiz var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz inşallah."

Bakan Yumaklı, Burdur ziyareti kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ı ve Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı da ziyaret eden Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle buluşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber