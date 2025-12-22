Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Kadın meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı: Tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. İddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle öfkelenen şüpheli sürücü, Bodur'u takip ederek aracına saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş : 22 Aralık 2025 20:02, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 19:59
Kadın meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı: Tutuklandı

Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, bu nedenle trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu.

Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden ve Meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

