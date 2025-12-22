11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
Zorbalık bir can daha mı aldı? 10. Sınıf öğrencisi Kemal'in ölümde zorbalık şüphesi

İzmir Menemen'de 20 Kasım'daki okul gezisinin ardından şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş'ın ailesi, korkunç bir iddiayla yargıya başvurdu. Kemal Utku'nun vefatından sonra eve gelen okul arkadaşlarının, "Utku gezi boyunca fiziksel ve psikolojik akran zorbalığına uğradı" demesi üzerine harekete geçen aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 20:51, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 21:13
Menemen ilçesinde Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabah saatlerinde İngilizce kursuna gideceğini söyleyip, evden ayrıldı. Geri dönmeyen Kemal Utku Taş'ın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşüp, hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. Bir süre sonra bazı okul arkadaşlarının Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği öğrenildi.

Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

"BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN"

Oğlunun ölümünden sonra yaşadıkları süreci anlatan Tuğba Aras, "Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin. Oğlum böyle bir sonu hak etmedi. Buna sebep olanlar serbestçe dolaşıyorlar. Biz hala nefes alamıyoruz. Hepimiz psikolojik destek alıyoruz. Ciğerimin yangını sönmüyor. Belki oğlumu rüyamda görürüm diye uyumak istiyorum ama yapamıyorum. Herkes sesime ses versin ki ciğerime düşen yangın başkasının ciğerine düşmesin. Kimse evladıyla sınanmasın. Çok kez kanser anlattım ve bu kanserleri onun gözlerinin içine bakarak yendim. Beni hastalıklar veya kemoterapi yıkmadı ama oğlumun ölümü benim hayatla bağımı kopardı" ifadelerini kullandı.

"BABALAR AYAKTA DA ÖLÜYORMUŞ"

Utku'nun babası Haluk Taş ise "Zamanında omzumda gezdirdiğim oğlumun tabutunu omzumda taşıdım ve onu toprağa verdim. Babalar ayakta da ölebiliyormuş. Vefatın ardından okuldan arkadaşları eve gelince akran zorbalığını öğrendik. Öğretmenleri bize hiçbir şey olmadığını söyledi. Gelen öğrenciler Utku'nun çok üzerine gidildiğini söyledi. " diye konuştu.

