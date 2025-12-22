11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev "hayali ticaret" soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2020-2021 yıllarında kurdukları paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenleyen ve aralarında yeminli mali müşavirlerin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı. Devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan organizasyonun, komisyon karşılığı sahte fatura temin ederek şirketlerin gider kalemlerini haksız yere şişirdiği belirlendi.

22 Aralık 2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Başsavcılıkça, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında

- Ne olmuştu?

Başsavcılıktan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtilmişti.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlatılmıştı.

Açıklamada, şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları kaydedilmişti.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilmişti.

