Ankara Metrosu'nda panik yaratan 'bilinçli' sabotaj

Bugün Ankara Gar Metro İstasyonu'nda yangın alarmının çalmasıyla yaşanan panik ve tahliye sürecine dair Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Yapılan incelemelerde, yangın alarmının bir kişi tarafından hiçbir tehlike olmaksızın bilinçli şekilde devreye alındığı tespit edildi. ABB, sistemin otomatik anons geçmesiyle yolcular arasında kısa süreli kargaşaya neden olan olayla ilgili tüm hukuki yollara başvurulacağını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 21:35, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 21:55
Ankara Metrosu'nda panik yaratan 'bilinçli' sabotaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olayda, yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alındığının tespit edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

