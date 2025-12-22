Ankara Metrosu'nda panik yaratan 'bilinçli' sabotaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olayda, yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alındığının tespit edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.