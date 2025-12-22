11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille drift attı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 22:12, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 22:14
Olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

ŞÜPHELİNİN 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Drift atılan yerin özel bir hastaneye ait müşteri otoparkı olduğu belirlenirken, drift atan M.S.M.(20)'nin vale belgesi olmadan çalıştığı ve 2 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Aynı otoparkta vale hizmeti verdiği belirlenen M.E.Ö. ve B.K(26)'nin de vale hizmet belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınanlardan drift atan M.S.M.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, M.E.Ö ve B.K.'ye ise 'Emire aykırı davranış' suçundan polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

