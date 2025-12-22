Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyündeki birleştirilmiş sınıflı okulda okuduktan sonra eğitim hayatına Siirt ve çevre illerdeki yatılı okullarda devam eden çok sayıda kişi meslek sahibi oldu.

Siirt merkeze bağlıyken Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapımının ardından 2017 yılında Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlanan, Dicle Nehri kıyısında yer alan Kayıklı köyü, güvenlik gerekçesiyle 1993'te boşaltıldı.

Geçmişte 130 haneli ve 550 nüfuslu olan köy, büyük ölçüde göç verdi.

O dönem Dicle Nehri'ni geçmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları sallarla yola çıkan köylüler, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Siirt'e ulaşarak çocuklarının eğitim alabilmesi için fedakarlıklar yaptı.

Tarımsal faaliyetlerin sınırlı olduğu, fıstık ve sarımsak dışında önemli bir gelir kaynağının bulunmadığı köyde, birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrenciler daha sonra yatılı okullarda devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak okudu.

Yaşanan zorlukların çocukları daha da motive etmesiyle köyden son 20 yılda 53 doktorun yanı sıra hemşire başta olmak üzere yaklaşık 100 sağlık personeli, 20 avukat, 150 öğretmen ve çok sayıda mühendis yetişti.

Şu an 30 haneli ve yaklaşık 120 nüfusa sahip olan köyde, hane sayısı azaldığı ve köylülerin çocuklarını okumaları için il merkezine gönderdiği için köydeki okulda eğitim verilmiyor.

- "Öğrencilerimiz eskiden yatılı okuyordu"

Kayıklı köyü muhtarı Müslüm Bulat, AA muhabirine, bugün 30 haneli ve yaklaşık 120 nüfusa sahip olan köyden ayrılan ailelerin başta Siirt olmak üzere Batman merkez ve çevre illerde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Geçmişte köyde eğitim imkanları kısıtlı olduğu için herkesin çocuğunu Siirt'teki yatılı okullara gönderdiğini ifade eden Bulat, "Öğrencilerimiz eskiden yatılı okuyordu. Şu anda bazılarının hem il merkezi hem de köyde evleri var. Çocuklarımız okumayı seviyor. Çok güzel bir şey. Doktor çıkıyor, avukat çıkıyor. Çok öğretmen ve hemşire var. Onlarla gurur duyuyoruz. Şimdiki çocuklar da ağabeylerini, ablalarını örnek alacak inşallah." dedi.

Köyde eğitime verilen önemin sürdüğünü ve geçen yıl da üniversite sınavına giren 2 öğrencinin tıp fakültesini kazandığını bildiren Bulat, rekabet ortamının bu başarıyı artırdığını vurguladı.

"Köyümüzden 53 doktor var, 100'e yakın hemşire ve diğer sağlık çalışanımız var. 150'ye yakın öğretmenimiz var. Benim çocuklarım Siirt'te okuyor. Burada okul olmadığı için mecburen orada okutuyoruz." ifadelerini kullanan Bulat, yurtta kalan öğrenciler arasında da tatlı bir rekabet olduğunu belirtti.

- "Eğitime ulaşmak çok değerliydi"

Batman'da özel bir hastanede görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Beşir Yıldırım da Kayıklı köyünde birleştirilmiş sınıfta okuduğunu ve hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Geçmişte köyde ulaşımın oldukça kısıtlı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Köyümüz Siirt, Şırnak, Mardin Batman sınırının birleştiği yerde son köy, ulaşım güçlüğü vardı. Bir tarafında dağ, diğer tarafında sudan dolayı yol yoktu. Sallarla karşıdan karşıya geçiyorduk. 1993'te güvenlik nedeniyle köy boşaldı. Sonra yatılı okullarda eğitim hayatımıza devam ettik." dedi.

Üniversiteyi ilk kazanan kişiler arasında yer aldığını ve köyden çıkan ilk doktor olduğunu anlatan Yıldırım, o günden bu yana yüzlerce üniversite mezunu yetiştiğini dile getirdi.

Ulaşımın zor ve sapa olmasından dolayı köyde eğitime özel bir ilginin olduğunu anlatan Yıldırım, eğitimin köy halkı için çok değerli olduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Okuduğumuz okullarda bizim köyden olan arkadaşlar derslerine karşı çok ilgili ve çok başarılıydı. Özellikle matematikte çok başarılıydılar ve bundan dolayı hocalarımız tarafından bizim köylüler hep dikkat çekmiştir. Köyde zaten bir ders çalışma ortamımız yoktu. Mecburi nedenlerden dolayı yatılı okullarda devam etmek zorunda kaldık. Köye ulaşım büyük problem olduğu için üç haftada bir ancak okuldan evlerimize gidebiliyorduk. Köyde ya da kendi evlerimizde çalışma ortamımız sıkıntılıydı ama yatılı okullarda bu ortamı bulmuştuk ve bu ortamda neşet ettik. Meslek sahibi olduktan sonra destek çıktığımız, ders çalıştırdığımız, eğitimine katkı sunduğumuz arkadaşlarımız, akrabalarımız oldu."

- "2 odalı bir evde 2 aile yaşadık"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Selim Mamiş ise köylerinde eğitime verilen önemin memnuniyet verici olduğunu anlattı.

Mamiş, 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta güvenlik nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Bir başka akrabamızla beraber 2 odalı bir evde 2 aile yaşadık. Biz de eğitime verdiğimiz önemle bunca yokluk ve imkansızlıklara rağmen bir şekilde zorlayarak okumaya değer verip ilerlemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Köylerindeki gelir kaynağının sadece fıstık ve sarımsak olduğunu dile getiren Mamiş, köy halkının bu durumdan tek çıkış yolunun okumaktan geçtiğini anladığını söyledi.

Şu anda okumaya verilen önemin meyvelerini verdiğini bildiren Mamiş, şöyle devam etti:

"Köyümüzde imkansızlığın içerisinde geleceğe yönelik imkanlar oluşturma çabasıyla okumaya büyük önem verildi. Başarmak için imkansızlıklardan bahsetmemek gerekir. Neredeyse imkanların olmadığı bir ortamda bu kadar okuyan, bu kadar çalışan vatandaşın yetiştiği bir köyden bahsediyorsak imkansızlık kesinlikle okumanın önünde veya okumaya yönelik vereceğimiz değerin önünde bir engel değildir."

Siirt'te avukatlık yapan Hüseyin Kaya da okumak için ayrıldığı köyden çok sayıda okuyan kişinin çıkmasının gurur verici olduğunu belirtti.

- "Kayıklı köyü çok güzel bir örnek"

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de eğitime verdiği önemle bilinen köyün akademisyenden doktora, öğretmenden avukata kadar birçok kişiyi yetiştirdiğini dile getirdi.

Köy halkının her geçen gün eğitime daha da önem verdiğini ifade eden Ciğer, şunları kaydetti:

"Kayıklı, 50'yi aşkın doktorumuz, 150'ye yakın öğretmeni ve bununla birlikte birçok alanda yetiştirdiği insanlarla tanınmış bir köyümüzdür. Kayıklı köyü özellikle geçmiş dönemdeki zorlu şartların, fiziki ortamlarında verilen zorlu şartların nasıl aşılabileceğini gösteren en önemli örneklerden biridir. Bu anlamda da köyümüzden ülkemize hizmet veren birçok meslektaşımız yetişmiştir. Köyden göç eden, Siirt ve Batman'a gelmiş olan vatandaşlarımızın eğitim süreçlerindeki devamlılığı şu anda da merkezlerde devam ediyor. Eğitimdeki süreçlerin iyi değerlendirilip daha iyi yapılabilmesi adına Kayıklı köyü ilimiz ve ilçemiz için çok güzel bir örnek."