'Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, itirafçı oldu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ifade etti.

Tayyar, operasyonların genişleyeceğinin altını çizerek "Bir şantaj aracı olarak kullanıldıysa ve buna ilişkin iddialar gelirse sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

SIRADA KİM VAR?

Operasyonlara ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, verilen ifadelere dikkat çekerek "Tutuklanan kişiler sanat camiasında tanınan isimler. Verilen ifadelerde bazı kadınların isimleri veriliyor, sarsıcı" sözlerini kullandı.