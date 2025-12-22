'Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğu iddia edildi. Gazeteci Şamil Tayyar ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in açıklamalarına göre, Cebeci'nin verdiği ifadeler sanat ve medya camiasından çok sayıda ismi kapsıyor. Dosyanın uyuşturucu ticaretinin ötesine geçerek "şantaj" iddialarıyla büyümesi beklenirken, yeni gözaltıların yolda olduğu sinyali verildi.
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 23:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 23:47
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ifade etti.
Tayyar, operasyonların genişleyeceğinin altını çizerek "Bir şantaj aracı olarak kullanıldıysa ve buna ilişkin iddialar gelirse sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.
SIRADA KİM VAR?
Operasyonlara ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, verilen ifadelere dikkat çekerek "Tutuklanan kişiler sanat camiasında tanınan isimler. Verilen ifadelerde bazı kadınların isimleri veriliyor, sarsıcı" sözlerini kullandı.