Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza

AK Parti, yükseköğretimde akademik sahteciliğe karşı sert önlemler getiriyor. Teklif, para ile tez yazdıranlara 10 bin güne kadar, diploma sahteciliğine ise 2-8 yıl hapis cezası öngörüyor; meslekten men etme ve ağır yaptırımlar gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 07:28, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 07:30
Yazdır
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza

AK Parti, yükseköğretim sisteminde akademik etik ilkelerin korunması, sistemin güçlendirilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

25 maddeden oluşan teklifte para ile tez yazdıranlara ağır yaptırımlar geliyor. Buna göre, yayın veya çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak, kısmen veya tamamen başkaları adına yapan, üreten, bunlara aracılık eden kişilere 5 bin günden az olmamak üzere 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Bunu bir meslek haline getirenlere ise en az 10 bin en fazla 20 bin gün para cezası uygulanacak. Para ile akademik derece ve unvan edinenler meslekten menedilecek, para cezasına çarptırılacak.

Teklifte diploma sahteciliğine yönelik yaptırım da olacak. Bu doğrultuda, resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisine 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenlemeyle, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilerek, belirli şartlar altında cezada indirim veya cezasızlık imkanı tanınmayacak.

Esma Altın

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber