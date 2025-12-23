Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Trafikte 1 Ocak devrimi! Adaletsizlik sona erecek

Trafik sigortasına 1 Ocak'ta devrim gibi değişiklikler geliyor. İyi sürücü ödüllendirilip kötü sürücünün prim miktarı artırılacak. Artık 1 milyon 200 bin civarında kötü sürücünün yarattığı fatura 22 milyon sürücüye kesilmeyecek. Yeni araç alımında adaletsizlik de sona eriyor.

23 Aralık 2025
1 Ocak 2026'da zorunlu trafik sigortasında milyonları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, sistemde yıllardır eleştirilen adaletsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin.

Türkiye'de hasar frekansı yüzde 4. Yani 100 araç sahibinden dördünün kaza yaptığı bir tablo var. Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili 1 Ocak 2026 itibarıyla önemli ama sınırlı ve hedefli değişiklikler hayata geçirilecek.

Amaç, mevcut sistemde özellikle yeni araç alımlarında, erken poliçe yenilemelerinde ve araç sayısına bağlı prim uygulamalarında ortaya çıkan adaletsizlikleri gidermek. İyi sürücü ödüllendirilip kötü sürücünün prim miktarı artırılacak.

YENİ ARAÇTA ADALETSİZLİK BİTİYOR

Mevcut uygulamada en çok eleştirilen konuların başında, eski aracını satmadan yeni araç alan sürücülerin yaşadığı prim sorunu geliyor. Bugünkü sistem, bu sürücüleri ilk kez trafiğe çıkıyormuş gibi değerlendiriyor ve yeni aracın trafik sigortasını otomatik olarak 4. basamaktan başlatıyor.

Bu durum, hasarsız sürücüler için daha yüksek prim anlamına gelirken, çok hasarlı sürücüler açısından haksız bir avantaja dönüşebiliyordu. 1 Ocak 2026'dan itibaren bu tablo değişiyor. Yeni araç alındığında trafik sigortası yine ilk etapta 4. basamaktan yapılacak ancak kritik fark yenileme aşamasında ortaya çıkacak.

Eğer sürücü, yeni aracı aldıktan sonra bir yıl içinde eski aracını satmışsa, poliçe yenileme döneminde eski hasar basamağına geri dönebilecek. Böylece hasarsız sürücüler cezalandırılmayacak, riskli sürücüler ise sistemde avantaj elde edemeyecek. Mevcut sistemin bir başka sorunlu alanı, erken poliçe yenilemelerinde yaşanıyordu.

Bugün sürücüler, trafik sigortalarını vadesinden önce yenilediklerinde ve yeni poliçe yürürlüğe girmeden bir kazaya karıştıklarında, bu hasar yeni poliçeye yansımıyordu. Yani fiilen hasar yapılmasına rağmen basamak değişmiyor, prim artmıyordu.

RİSK DAHA GÜNCEL OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte bu boşluk da kapatılıyor. 1 Ocak 2026'dan sonra poliçesini erken yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar bir sonraki yenilemede dikkate alınacak. Basamak düşecek ve prim artışı uygulanacak. Böylece risk, daha doğru ve güncel biçimde fiyatlamaya yansıtılacak.

ÖRNEKLERLE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Örnek 1:

Hasarsız bir sürücü 8. basamaktayken yeni bir araç alır ve eski aracını satmadan trafiğe çıkar. Yeni aracın sigortası ilk yıl 4. basamaktan yapılır. Ancak sürücü, bir yıl içinde eski aracını satarsa, poliçe yenilendiğinde 8. basamağa geri döner ve düşük prim öder.

Örnek 2:

Sık kazaya karıştığı için 1. basamakta bulunan bir sürücü yeni araç aldığında yine 4. basamaktan sigorta yaptırır. Ancak eski aracını sattıktan sonra poliçe yenileme döneminde 1. basamağa geri döner ve yüksek prim ödemeye devam eder.

Örnek 3:

Poliçesini vadesinden aylar önce yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar 2026'dan itibaren bir sonraki yenilemede dikkate alınır ve basamak düşüşü yaşanır.

Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise araç sayısıyla ilgili. Bugüne kadar şahıslar, üzerlerine kayıtlı kaç araç olursa olsun bireysel prim üzerinden trafik sigortası yaptırabiliyordu. Bu durum, özellikle araçların ticari amaçla kullanıldığı bazı alanlarda suistimallere yol açıyordu. 1 Ocak 2026 itibarıyla şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılıyor.

Beşinci araçtan sonra, yani altıncı ve devamı için araç sahibi artık tüzel kişi kabul edilecek ve trafik sigortası daha yüksek ticari primlerle yapılacak. Bu düzenleme, bireysel kullanım ile ticari kullanım arasındaki çizgiyi netleştirmeyi amaçlıyor.

