Başkentin su çilesi

Ankara genelinde yaşanan ve giderek kronikleşen su kesintileri, başkentlilerin günlük yaşamını felç etti. Keçiören, Sincan ve Mamak başta olmak üzere birçok ilçede günlerce süren, çoğu zaman plansız ve habersiz yapılan kesintiler, vatandaşları canından bezdirdi. ASKİ yetkililerinin her kesintiye 'basınç düşüklüğü' veya 'depo seviyesi' gibi teknik terimlerle yanıt vermesi, halk nezdinde inandırıcılığını yitirmiş durumda.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yönetimine yönelik tepkiler her geçen gün artarken, kesintilerin nedenine ve ne zaman sona ereceğine dair net bir açıklama yapılmaması eleştirilerin odağı oldu. Vatandaşlar, "Çözüm yok. Su gece 03.00'te geliyor. Alarm kurup suyun gelmesini mi bekleyelim? Çocuklu evde susuzluk normalleştirilemez. 4 aydır sularımız yok. Geliyor gidiyor, habersiz kesiliyor. Bu artık arıza değil, sürekli mağduriyet" diyerek tepkilerini dile getirdi.

'15 GÜNDÜR SU VERİLMİYOR'

ASKİ'nin ne kesinti öncesinde uyarı yaptığı ne de kesintinin süresine ilişkin sağlıklı bilgi verdiği belirtilirken, çağrı merkezlerine ulaşılamadığı ve şikayetlerin karşılıksız kaldığı ifade edildi.

Deniz Doğan Çelebi: Büyükesat mahallesine 15 gündür su verilmiyor, insanlar perişan! Gece 2 ve sabah 7 arası gelen suyu çocuklar, işe giden insanlar nasıl kullanacak? 'Su basınç problemi var' deniliyor, insanlar mağdur ediliyor. Çare lütfen!

Pınar Aysoy: "Gece 23.55'te verileceğini söylediğiniz suyu ancak sabah 05.00'te verdiniz; şu saatten sonra uyuyabilirsek uyuyacağız. Bu, insan sağlığına saygıdan ve medeniyetten uzak bir çözüm yolu. ASKİ, bu şekilde önlem alınmaz. 2025 yılındayız Sayın Başkan; lütfen artık daha ideal bir yol bulun!

Aybüke Fethiye: "CHP verdiği sözü tuttu. 'Her yeri İzmir gibi yapacağız' dedi, gerçekten de yaptı. Muhalefet bu dürüstlüğe, bu söz tutulmasına yine oy verir. Su yok, yol yok; çünkü trafik artarmış yol yaparlarsa! Ne var? Bolca laf var."