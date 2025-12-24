Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Eğitim

Öğretmenlerin Çocuklarına Refakati Nasıl Olur?

Öncelikle belirtelim ki refakat izni mevzuatta uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda belli şartları sağlamak kaydıyla 3er aylık dilimlerle 6 aya kadar sağlık kurulu tarafından verilebilmektedir.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 14:00, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 09:41
Detayları linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/527098/refakat-iznine-dair-raporda-neler-yazilmali.html?amp=1

Yine bilindiği üzere öğretmenlerin yaz ve yarıyıl tatili dışında yıllık izin hakları bulunmamaktadır.

Amirin takdirine bağlı mazeret izni ise tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenler için de yıllık 10 gün ile sınırlı ve amir uygun görürse verilmektedir.

Peki öğretmenin çocuğu hastalanırsa doktora götürmek için ne yapabilir?

Bu durumda değişik uygulamaların olduğu, çoğu zaman yöneticiler tarafından idare edildiklerine rastlamaktayız. Bazen ise maalesef tamamen insani bir durum olan çocuğun hastalanmasında yanında gitmek durumlarında dahi idareler öğretmene zorluk çıkarabilmektedirler.

Bu durumda öğretmenlere tavsiyemiz çocukların çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye/doktora gideceklerini idareye bildirdikten sonra doktora/hastaneye gitmeleridir.

Eğer işlemler erken biterse okula dönülmelidir. Mesai sonuna kalınmışsa o zaman da ertesi gün için yapılacak işlem;

2010/41 sayılı genelge ekinde yer alan beyan formu doldurularak idareye teslim edilmelidir. Öğretmenin kendisi ile ilgili ayakta tedavilerde de aynı yöntem uygulanır.

Halen yürürlükte olan bu genelge çoğu zaman gözardı edilmekte ve öğretmenler güç durumda bırakılabilmektedir.

Genelgeye göre beyan esas olup bazen reçete, hastaneye giriş yapıldığına ilişkin herhangibir barkod gibi ek ispatlar da istenebilir.

Maksut BALMUK

Öğretmen Yazar

İlgili Genelge ve Beyan Formu İçin Tıklayınız. https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1108.pdf

