Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimleri kapsamında yaptığı incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan son listeye göre, çocukların kullanımına yönelik iki ürün daha güvensiz bulunarak satıştan kaldırıldı.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin yapılan testler ve analizler sonucunda yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamadığını belirtti.

Bu nedenle hem tüketici sağlığını korumak hem de olası risklerin önüne geçmek amacıyla ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı.

ÇOCUKLAR KULLANIYOR

Bakanlığın yayınladığı listeye göre, çocukların kullandığı ayıcık figürlü silgi ve Taros marka lolipop şeklindeki 6'lı keçeli kalem boğulma riski taşıyor.

Güvensiz ürün bildirimleri resmi kanallar üzerinden düzenli olarak yayımlanıyor. Tüketicilerin bu duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor.