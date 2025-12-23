Hastane otoparkında 'drift' atan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan incelemelerde, 22 Aralık tarihinde Maltepe'deki bir hastanenin otoparkında bir araç sürücüsünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen M.S.M. isimli şüpheli yakalandı. Drift atmak, taşıt yollarında yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 48 bin 378 TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheli şahıs, 23 Aralık tarihinde 'TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli makamlara sevk edildi.