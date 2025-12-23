100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek

Global Sumud Filosu (GSF), Gazze'ye yönelik ablukayı aşmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026 ilkbaharında yeniden Akdeniz'e açılmayı planlıyor. GSF'nin açıklamasına göre, 100'ü aşkın ülkeden 3 bini aşkın gönüllünün katılımıyla en az 100 gemiden oluşacak bu misyon, bugüne kadar planlanan en kapsamlı sivil deniz girişimi olma özelliği taşıyor. Misyon kapsamında gıda, ilaç, temel ihtiyaç malzemeleri ve tıbbi destek sağlanmasının yanı sıra, yeniden inşa çalışmalarına sahadan eşlik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, özel bir tıbbi filonun da görev alacağı bildirildi. GSF, bu girişimin yalnızca insani yardım sevkiyatıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yıllardır süren abluka karşısında fiili bir sivil itiraz ve caydırıcı bir uluslararası varlık oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

GSF'nin 2026 Misyonunun Kapsamı

Küresel Sumud Filosu (GSF), Gazze'den gelen doğrudan çağrıya yanıt olarak 2026 ilkbaharında bugüne kadarki en kapsamlı sivil deniz misyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Misyonun temel hedefleri arasında ablukayı kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak yer alıyor.

Katılımcılar ve Gemi Sayısı

100'ü aşkın ülke

3 bini aşkın gönüllü

En az 100 gemi

Bu ölçek, girişimi Filistin için bugüne kadar planlanan en büyük eşgüdümlü sivil deniz eylemi konumuna taşıyor.

Caydırıcı Sivil Varlık ve Koruyucular

Misyon kapsamında gıda, ilaç, bebek maması ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, sahada görev yapacak eğitimli silahsız sivil koruyucuların Filistinli topluluklarla birlikte çalışması ve ihlalleri belgeleyerek sivillere yönelik saldırılara karşı caydırıcı bir sivil varlık oluşturması amaçlanıyor.

Özel Tıbbi Filo ve Yeniden İnşa Desteği

GSF, Gazze'de yıkıma uğrayan konutlar, okullar, hastaneler ve sivil kurumların yeniden inşasının erken aşamalarına sahadan eşlik etmeyi planlıyor. Misyonun bir diğer ayağında ise 1.000'i aşkın sağlık profesyonelinin görev alacağı özel bir tıbbi filonun yer alacağı bildirildi.

Uluslararası Kurumların Rolü ve Sivil Toplumun Sorumluluğu

GSF yetkilileri, uluslararası kurumların Gazze konusunda yıllardır başarısız kaldığını belirterek, sivil toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluğu fiilen üstlenmek zorunda kaldığını ifade etti. 2026 ilkbaharı misyonuna ilişkin çıkış limanları ve aşamalar önümüzdeki dönemde kademeli olarak açıklanacak.



