Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek

100'ü aşkın ülkeden 3 bini aşkın gönüllünün katılımıyla gerçekleşecek Global Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek sağlayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 10:42, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 10:43
Global Sumud Filosu (GSF), Gazze'ye yönelik ablukayı aşmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026 ilkbaharında yeniden Akdeniz'e açılmayı planlıyor. GSF'nin açıklamasına göre, 100'ü aşkın ülkeden 3 bini aşkın gönüllünün katılımıyla en az 100 gemiden oluşacak bu misyon, bugüne kadar planlanan en kapsamlı sivil deniz girişimi olma özelliği taşıyor. Misyon kapsamında gıda, ilaç, temel ihtiyaç malzemeleri ve tıbbi destek sağlanmasının yanı sıra, yeniden inşa çalışmalarına sahadan eşlik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, özel bir tıbbi filonun da görev alacağı bildirildi. GSF, bu girişimin yalnızca insani yardım sevkiyatıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yıllardır süren abluka karşısında fiili bir sivil itiraz ve caydırıcı bir uluslararası varlık oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

GSF'nin 2026 Misyonunun Kapsamı

Küresel Sumud Filosu (GSF), Gazze'den gelen doğrudan çağrıya yanıt olarak 2026 ilkbaharında bugüne kadarki en kapsamlı sivil deniz misyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Misyonun temel hedefleri arasında ablukayı kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak yer alıyor.

Katılımcılar ve Gemi Sayısı

  • 100'ü aşkın ülke
  • 3 bini aşkın gönüllü
  • En az 100 gemi

Bu ölçek, girişimi Filistin için bugüne kadar planlanan en büyük eşgüdümlü sivil deniz eylemi konumuna taşıyor.

Caydırıcı Sivil Varlık ve Koruyucular

Misyon kapsamında gıda, ilaç, bebek maması ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, sahada görev yapacak eğitimli silahsız sivil koruyucuların Filistinli topluluklarla birlikte çalışması ve ihlalleri belgeleyerek sivillere yönelik saldırılara karşı caydırıcı bir sivil varlık oluşturması amaçlanıyor.

Özel Tıbbi Filo ve Yeniden İnşa Desteği

GSF, Gazze'de yıkıma uğrayan konutlar, okullar, hastaneler ve sivil kurumların yeniden inşasının erken aşamalarına sahadan eşlik etmeyi planlıyor. Misyonun bir diğer ayağında ise 1.000'i aşkın sağlık profesyonelinin görev alacağı özel bir tıbbi filonun yer alacağı bildirildi.

Uluslararası Kurumların Rolü ve Sivil Toplumun Sorumluluğu

GSF yetkilileri, uluslararası kurumların Gazze konusunda yıllardır başarısız kaldığını belirterek, sivil toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluğu fiilen üstlenmek zorunda kaldığını ifade etti. 2026 ilkbaharı misyonuna ilişkin çıkış limanları ve aşamalar önümüzdeki dönemde kademeli olarak açıklanacak.


