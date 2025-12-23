Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay hakimi kararı değerlendirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, davada verilen kararların gerekçesine ilişkin, "Her yönüyle toplumda ibret alınabilecek bir davadır. Bu bizim içimizi soğutacaktır ama bizim yanan yüreklerimiz soğumayacak. 78 insanımızı kaybettik, bu ülkenin değerleriydi onlar. Genel olarak karar hukuki dayanaklarıyla yere basan, doyurucu bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'taki Grand Kartal Otel yangınından makine mühendisi Alp Mercan ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın babası Abdurrahman Gençbay, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 406 sayfalık kararların gerekçesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu kararın evladını geri getirmeyeceğini ve benzer "organize kötülük"lerin önlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Gençbay, buna rağmen kararın toplum vicdanında karşılık bulduğunu belirtti. Gençbay, "Bana, 'Bu karar sizi ferahlattı mı?' diye soruyorlar. Bana 'Evladınla 24 saat daha vakit geçireceksin, bu sanıkların tamamı beraat edecek.' deseler, vallahi kabul ederdim." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta adil yargılama konusunda tereddütleri olduğunu dile getiren Gençbay, 35 yılı aşkın meslek hayatında kendisini en çok gururlandıran kararlardan biriyle karşılaştığını belirtti.

Duruşmaların yaklaşık bin kişinin bulunduğu bir salonda, 30'dan fazla sanık, 50'ye yakın tanık ve yaklaşık 300 civarında müşteki vekilinin katılımıyla yürütüldüğünü anlatan Gençbay, bu şartlar altında yargılamayı yöneten mahkeme heyetine teşekkür etti.

- "Genel olarak karar hukuki dayanaklarıyla yere basan, doyurucu bir karardır"

İşletme sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "olası kast" kapsamında mahkumiyet kararı verilmesinin, bu kavramın toplumda daha geniş tartışılmasını sağladığını ifade eden Gençbay, kararın emsal niteliği taşıdığını kaydetti.

Kararın acıyı hafifletmeyeceğini dile getiren Gençbay, "Her yönüyle toplumda ibret alınabilecek bir davadır. Bu bizim içimizi soğutacaktır ama bizim yanan yüreklerimiz soğumayacak. 78 insanımızı kaybettik, bu ülkenin değerleriydi onlar. Genel olarak karar hukuki dayanaklarıyla yere basan, doyurucu bir karardır." dedi.

- "İnsan hayatını öncelemeyen yatırımların bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilerek ona göre hareket edecekler"

Duruşma sürecinde para hırsı ve daha fazla kazanma isteğinin bir aileyi nasıl insanlıktan uzaklaştırdığının açıkça görüldüğünü belirten Gençbay, "İşletme sahipleri, para hırsının ve daha fazla kazanma hırsı nedeniyle insan hayatını öncelemeyen yatırımların bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilerek ona göre hareket edecekler. Yine bunları denetlemekle görevli kamu görevlileri bu denetimleri yaparken, bunlarla ilgili incelemelerini yaparken, evraklarını incelerken attıkları imzanın sorumluluğunu bilerek imza atacaklardır." dedi.

Gençbay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir televizyon kanalında, itfaiye eri İrfan Acar'ın tutukluluğuna ilişkin kendisi hakkında bazı açıklamalarda bulunduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Bolu Belediye Başkanı, 'hissi davranıyor' demişti. Çünkü şöyle bir algı yaratılıyordu, 'Akşama kadar itfaiye erimiz otel yangınını söndürdü akşam da tutuklandı.' Hayır öyle değildi. Bir başvuru üzerine otel işletme sahiplerinin otelin tamamıyla ilgili bir başvuru üzerine yangına uygunluk belgesi almak için Bolu Belediyesi orada denetimde bulunmuş. İtfaiye erini denetim yapmak üzere göndermiş ve itfaiye eri 16 Aralık 2024 tarihinde orada o otelde 9 başlıktan 8'inde önemli derecede eksiklik tespit etmiş. Bu 8 başlıkta tespit ettiği bu eksiklik giderilseydi eğer bu yangın olmayacaktı.

Bu anlamda yaptığı çok kıymetliydi ve çok değerliydi. Bu aşamadan sonra Bolu Belediyesi itfaiye görevlilerinin ve itfaiye erinin yapması gereken şuydu, işletme sahibine 15 gün süre vermek, eksikler giderilmediği takdirde Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na durumu bildirmektir. Yapılması gereken bu olmasına rağmen bunlar mahkeme kararında da defaatle belirtildi. Detayı da belirtildi, telefon konuşmalarına kadar."

Gençbay, yargılamanın kamu boyutunun eksik kaldığını savunarak, ihmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izni verilmesi gerektiğini vurguladı.

- Yangında hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez müebbet hapis cezası verildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 31 Ekim'de karar açıklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verdi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

- Gerekçeli karardan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 32 sanığın yargılandığı davanın 8 Aralık'ta açıklanan gerekçeli kararında, mahkemenin itibar ettiği bazı tanık ve müşteki beyanları ile HTS, kayıt ve kamera görüntülerine göre, yönetimin yangın sırasında "misafirlere haber verilmemesi, personelin uyandırılarak yangının söndürülmesi" yönünde talimat verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Otel personelinin yangının ilk anından itibaren durumdan haberdar olması ve otelin farklı katlarında konaklayan ya da görev yapan personelin kurtulması da bu talimatla örtüşen unsurlar olarak değerlendirildi. Bu süreçte, yangın anında "altın zaman" olarak nitelendirilen sürenin, otelde konaklayan misafirlerin kurtarılması için kullanılmadığı tespitine yer verildi.

Bazı sanıklar arasında oteldeki eksikliklerin tespit edildiği raporun iptaline yönelik işlemi hızlandırmak için telefon görüşmeleri yapıldığı aktarılan kararda, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın inceleme ve denetleme formunun iptalinde otel yönetimine yardım ettiği belirtildi.