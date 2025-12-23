Terörsüz Türkiye komisyonu bir kez daha toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelecek.
Terörsüz Türkiye komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'de birçok farlı kesimi dinleyen ve İmralı'ya da giden komisyonda yer alan partiler, raporlarını tamamladı.
RAPORLAR MECLİS'E SUNULDU
Raporlarını tamamlayan partiler, geçtiğimiz günlerde Meclis'e de sundu.
Raporların Meclis'e sunulmasının ardından komisyon, bir kez daha toplanmaya hazırlanıyor.
TOPLANTI YARIN
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
AÇIKLAMA YAPILDI
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.