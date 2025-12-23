Fenomen öğretmenler inceleniyor
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçelerden sosyal medyada yüksek takipçili öğretmen ve yöneticilere ilişkin ad-soyad, görev yapılan okul, yer alınan sosyal medya platformu ve kullanıcı adlarının taraflarına iletilmesini istedi.
Konunun tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada fenomen öğretmenlerle ilgili yaptırım geleceğini söylemişti.