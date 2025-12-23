Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

2026 haccı için kesin kayıtlarını yapan hacı adayları, vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 11:11, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 11:11
Yazdır
Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan videolu açıklamada, hacı adaylarının vize işlemleri için uygulama üzerinden aktif mail adresini girerek aktivasyon işlemlerini tamamlamaları istendi.

Adayların daha sonra pasaport resmi, yüz ve parmak izlerini içeren biyometrik verilerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Paylaşılan videoda, uygulama üzerinden hac vizesi işlemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acenteleri aracılığıyla hacca gidecek adayların, hac vizesi başvuru sürecinde yer alan "Vize Alınan Büyükelçilik" bölümünde mutlaka "Turkey Ankara " seçimini yapmaları gerekiyor.

Saudi Visa Bio uygulaması ile ilgili il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "0850 260 13 13" numaralı iletişim merkezinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber