2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı

Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı

2025, küresel sıcaklıkların modern ölçümlerin yapıldığı dönem boyunca görülen en yüksek seviyelere yaklaştığı ve pek çok bölgede kuraklıkların arttığı bir yıl oldu. 2025'te, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü temmuz ayı yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 11:34, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 11:43
Yazdır
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından en sıcak yıl olduğu doğrulanan 2024'ün ardından bu sene de küresel ortalama sıcaklıklar birçok bölgede rekor seviyelere ulaştı.

Kasım ayında yayımladığı raporda 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olacağını bildiren WMO, olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin bu yıl da devam ettiğini kaydetti.

WMO, küresel iklim tahminlerine göre, gelecek 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu yılki seviyelere yakın düzeylerde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Eylül ayında yayımladığı "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporda, dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiğini vurgulayan WMO, bu döngünün "tufan ve kuraklık" arasında gidip geldiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Su Ajansı (UN Water), yaklaşık 3,6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya kaldığını belirterek bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yıl boyunca görülen sıcaklık anormalliklerinin, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun tarihi seviyelere çıkmasıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çeken uzmanlara göre, 2025'te görülen sıcaklık artışları, iklim krizinin artık yalnızca bir gelecek tehdidi olmadığını, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline getirdiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların doğrudan ölüm ve sağlık sorunlarına yol açmanın yanı sıra aynı zamanda tarım ürünlerinin zarar görmesi, su kaynaklarının azalması ve enerji talebinin artması gibi zincirleme krizlere de neden olduğunu vurguluyor.

Yaz boyu etkisini sürdüren sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı

Bugüne kadarki "en sıcak yıllardan biri" olarak kayıtlara geçen 2025 yılında yaz mevsimi pek çok ülkede mevsim normallerinin üzerinde seyrederek uzun süreli sıcak hava dalgalarına sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanında etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi hastanelik oldu, ABD ve Avrupa'da orman yangınları meydana geldi. Aşırı sıcaklar, pek çok bölgede kuraklıkları da beraberinde getirdi.

Dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayının yaşandığı bu yıl Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı 21,1 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 1,3 derece üzerinde gerçekleşti ve kıta genelinde kayıtlardaki dördüncü en sıcak temmuz ayı oldu.

İngiltere'de 16,9 derece ortalama sıcaklıkla en sıcak haziran ayı yaşanırken, Birleşik Krallık genelinde ortalama sıcaklığın 15,2 derecede seyretmesiyle 1884'te başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak ikinci haziran ayı kaydedildi.

Hollanda'da, haziran ayı sıcaklık değerlerinin son 124 yıldaki en yüksek ikinci sıcaklık değerleri olduğu belirtildi. 1 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Gilze en Rijen bölgesinde öğle saatlerinde 35,7 derece olarak ölçülen sıcaklığın bugüne kadar yılın bu tarihlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu ifade edildi.

Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in dahil olduğu İskandinavya bölgesi, temmuzda Avrupa'da en belirgin ortalamanın üzerinde hava sıcaklıklarının görüldüğü bölge olurken sıcak hava dalgası koşulları, özellikle İsveç ve Finlandiya'yı etkisi altına aldı.

Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), İspanya'da bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sıcakların ağustosta yaşandığını bildirdi.

Avrupa sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalırken Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kaydedildi.

Avrupa'da can kayıpları

2025 yılında etkili olan kavurucu sıcakların en yoğun hissedildiği bölgelerin başında Avrupa geldi.

Imperial College London ve London School of Hygiene&Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) uzmanları tarafından iklim modelleme yöntemi kullanılarak yapılan bir çalışmada, haziran-ağustos arasında Avrupa'nın 854 kentindeki ölümler incelendi.

Araştırma kapsamında, Avrupa genelinde yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısı yaklaşık 24 bin 400 olarak belirlendi. İklim değişikliğinin sıcaklıkların şiddetini artırmasının, ölüm sayısını yaklaşık 16 bin 500 artırdığı hesaplandı.

Araştırmaya göre, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışına bağlı en fazla ölüm 4 bin 597 kişi ile İtalya'da kayıtlara geçerken İspanya'da 2 bin 841, Almanya'da 1477, Fransa'da 1444, Birleşik Krallık'ta 1147 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehir bazında en fazla ölüm 835 ile İtalya'nın başkenti Roma'da kaydedilirken bu kenti 630 ölümle Yunanistan'ın başkenti Atina, 409 ölümle Fransa'nın başkenti Paris, 387 ölümle İspanya'nın başkenti Madrid takip etti.

Aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunan uzmanlar, yüksek sıcaklıklara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85'inin 65 yaş üzerindeki kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Araştırmada, iklim değişikliğinin bu yaz sıcaklığa bağlı ölümlerin yüzde 68'inden sorumlu olduğu ve sıcaklık kaynaklı ölüm sayısını normalde beklenenin üç katından fazlasına çıkardığı ifade edildi. Ayrıca, sıcaklıkla ilişkili ölümlerin önemli bir bölümünün kayıt altına alınmaması nedeniyle gerçek ölüm sayısının bilinenden daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

Yüksek sıcaklıklar Asya kıtasını da olumsuz etkiledi

Termometrelerin bu yaz birçok kez 40 derecenin üzerini gösterdiği Japonya'da görülen yüksek sıcaklık seviyeleri, can kayıplarına neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), haziran ayında ülke genelinde 1898'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık sıcaklık ortalamasının görüldüğünü bildirdi.

Başkent Tokyo'da 16 Haziran-31 Temmuz tarihlerinde, aşırı sıcaklardan kaynaklandığı değerlendirilen rahatsızlıklar nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ise 21-27 Temmuz döneminde 10 bin 804 kişi sıcaklığa bağlı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'de de 28-30 Haziran tarihleri arasında rekor düzeyde ortalama günlük sıcaklıklar kaydedildiği, ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1904 yılından bu yana en yüksek ortalama sıcaklığa ulaşıldığı belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de kavurucu sıcakların haziran boyunca etkisini göstermesi üzerine kentte "kırmızı alarm" verdi. Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle okullar ve kamu daireleri 15 günlüğüne tatil edildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin bazı bölgelerinde de sıcaklıklar 50 dereceye kadar yükseldi.

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Aşırı sıcaklar kuraklığı artırdı

2025 yılı, pek çok bölgede aşırı sıcakların beraberinde getirdiği kuraklıklara da sahne oldu.

Enerji sıkıntısının yanı sıra kuraklıkla da mücadele eden İran, bu yıl en ciddi su krizlerinden birini yaşadı. Şimdiye kadar üç barajı tamamen kuruyan ülkede, 8 barajın daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İran medyasında eylülde yayımlanan uydu görüntülerinde, ülkenin Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün tamamen kuruduğu görüldü.

Son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle başkent Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüzyılın en düşük seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Güney Kore'nin doğusundaki Gangneung kenti kuraklık nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Kentin 2025 yılında mevsim normallerinin yarısının altında yağış aldığı, kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma itibarıyla yüzde 15,7'ye düştüğü belirtildi.

Suriye'de yıl içinde azalan yağış miktarı, bölgede kuraklık yaşanmasına neden oldu.

Afrika genelinde pek çok ülke de bu yıl aşırı sıcakların etkisiyle kurak kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber