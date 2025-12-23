Köprü ve otoyol zammı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin konuştu.

Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" dedi.

Yeniden değerleme oranı: Yüzde 25,49

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.