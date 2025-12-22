Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fuat Oktay'dan 'Mavi Vatan' Mesajı: Bu Bir Devlet İradesidir!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Libya Tezkeresi görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Mavi Vatan kavramını "masal" olarak niteleyenlere tepki gösteren Oktay, "Mavi Vatan önceliğimizdir ve tavizsiz savunulmaktadır" dedi.

Haber Giriş : 22 Aralık 2025 12:42, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 12:43
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere üzerine Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'daki varlığını sorgulayanlara sert yanıtlar veren Oktay, sürecin bir "devlet stratejisi" olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin Libya'da Ne İşi Var?" Sorusuna Tarihi Yanıt

Bazı kesimlerin Türkiye'nin Libya politikasını stratejik körlükle eleştirdiğini ifade eden Oktay, "Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" sorusunun coğrafyadan, jeopolitikten ve enerji güvenliğinden kopuk bir yaklaşım olduğunu belirtti. Oktay, bu tezkerenin sadece bir askeri görev değil; Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun, uluslararası hukuka bağlılığının ve milli güvenlik anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

"Mavi Vatan'a 'Masal' Diyenler Gayri Milli Odakların Gemisinde"

Konuşmasında Mavi Vatan vurgusu yapan Fuat Oktay, denizlerdeki egemenlik haklarını küçümseyen yaklaşımları kabul edilemez bulduğunu ifade ederek şu sert ifadeleri kullandı:

"Bir kesim Türkiye'nin haklarını savunma iradesini 'denizaşırı macera', Mavi Vatan'ı ise 'masal' olarak tanımlıyor. Türkiye'nin açık denizlerdeki egemenlik mücadelesini tartışırken; yelkenleri gayri milli odaklar tarafından şişirilmiş bir geminin güvertesinden konuşur gibi siyaset yapmamak gerekir."

"Tek Libya" Vurgusu

Türkiye'nin politikasının Libya'nın sadece bir bölgesini değil, batısını, doğusunu ve güneyini kapsayan "bütüncül bir yaklaşım" olduğunu hatırlatan Oktay, Ankara'nın Libya'daki tüm kesimlerle diyaloğu sürdürerek ülkenin toprak bütünlüğünü savunduğunu yineledi.

