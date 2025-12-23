Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

AKOM'dan yapılan paylaşıma göre; İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecenin altına kadar gerileyecek. Pazartesi günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da oldukça sıcak geçen bir yaz geride kaldı.

Sonbahar ayın yaz ayları kadar olmasa da ılık geçti ve beklenen yağmurlar düşmedi.

Hal böyle olunca da İstanbullu "kar" hayallerini ertelemeye başladı.

Ancak AKOM, yaptığı son paylaşımla İstanbul'da yaşayan vatandaşları yeniden umutlandırdı.

AKOM'DAN HAFTALIK HAVA RAPORUNU PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

"SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK"

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
  • Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
  • Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
  • Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

