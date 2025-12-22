Babacan'dan Etimesgut İddiası: İlkokul Önünde Uyuşturucu Satışına Bizzat Şahit Oldum

Lider Haber canlı yayınına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin gündemindeki uyuşturucu kullanımı ve art arda düzenlenen operasyonlara ilişkin sarsıcı açıklamalarda bulundu. Sahadaki durumun vahametine vurgu yapan Babacan, uyuşturucu ticaretinin ilkokul kapılarına kadar dayandığını öne sürdü.

"İnanılır Gibi Değil: İlkokul Önünde Satış Var"

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bizzat tanık olduğu bir durumu paylaşan Babacan, uyuşturucu ticaretinin çocukları tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ankara'da bizzat şahit oldum; Etimesgut'ta ilkokulların önünde madde satılıyor. İnanılır gibi değil. Eğer inanmayan varsa okulların çevresindeki esnafa sorsun, onlar size gerçeği söyleyecektir."

Yapılan operasyonların görünürlüğüne rağmen sokaktaki sonucun değişmediğini savunan Babacan, "Evet, bazı operasyonlar yapılıyor ancak sahada henüz ciddi bir iyileşme göremiyoruz" diyerek denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti.

Ünlü Operasyonları: "Klikler Arası Savaş mı?"

Son dönemde magazin dünyasının tanınmış isimlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları da değerlendiren Babacan, hukuk önünde kimsenin imtiyazlı olmadığını hatırlattı. Suç işleyen herkesin gözaltına alınabileceğini belirten lider, operasyonların toplumsal algısına dair şu soruyu sordu:

"Bu adımlar 'kimse dokunulmaz değildir' mesajı vermek açısından kıymetli. Ancak toplum bunu gerçekten böyle mi görüyor? Yoksa bu operasyonlar 'klikler arası bir savaşın' yansıması olarak mı algılanıyor? Bunun üzerinde durup düşünmek lazım."