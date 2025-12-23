Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona gerilerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 13:51
Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi kasımda, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona geriledi.

Geçen ay dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, yüzde 10,9 azalarak 69,9 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 1,6 azalarak 6,8 milyon tona inerken ABD'nin üretimi yüzde 8,5 yükselişle 6,8 milyon tona çıktı.

Almanya'nın üretimi yüzde 2,6 düşüşle 2,8 milyon tona düşerken Güney Kore'nin üretimi yüzde 4,8 azalarak 5 milyon tona indi.

Kasımda Türkiye'nin ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 0,7 artarak 2,8 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 9,2 artarak 3,4 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-kasım döneminde küresel ham çelik üretimi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 662 milyon tona geriledi. Aynı dönemde, Çin'in üretiminin yüzde 4 azalarak 891,7 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 Aralık'ta çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren lisans sistemi uygulamasının planlandığını duyurmuştu.

Pekin'in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa'da, Çin'den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan kapasite fazlasına yönelik eleştirilere yanıt olarak değerlendirilmişti.

Bu arada, Türkiye'nin üretimi bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 2 artarak 34,6 milyon tona yükseldi.

