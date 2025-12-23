Bursa'da 1,2 milyar TL'lik 'devre mülk' dolandırıcılığında 9 tutuklama

Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da 1,2 milyar TL'lik 'devre mülk' dolandırıcılığında 9 tutuklama

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazı 'devre mülk' adı altında çok sayıda kişiye satıp, 1 milyar 200 milyon TL dolandıran 22 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, diğer 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 14:06, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 16:21
Yazdır

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazın, 'devre mülk' adı altında çok sayıda kişiye satışının yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Özellikle emekli ve yaşlı kişilerin hedef alındığı, mağdurların telefon bankacılığı üzerinden kredi çekmeye yönlendirildiği ve şüphelilerin bu tutarları, kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

1,2 MİLYAR TL'LİK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Kullanılmayan devre mülkler için aidat talep edildiği, ödeme yapmayanlar hakkında ise icra takibi başlatılarak, bu yöntemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı, mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da bulunduğu belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen, aralarında 8 kadının da olduğu, H.B., M.A., A.R.O., E.C.A., Y.B., Ç.E., B.Y., G.N., O.Ş., O.T., T.T., M.E., Z.Y., C.T., A.A., Ş.K., B.U., M.A., H.S., M.Y., Y.Ç., D.E.'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 9'U TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, cep telefonları, SIM kartlar ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u Gemlik Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber