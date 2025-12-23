Seyir halindeyken yanan işçi servisi küle döndü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken midibüs adeta küle döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 14:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 14:58
Engin Akkaya idaresindeki midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle midibüs, kullanılamaz hale geldi.