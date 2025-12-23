Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!

BKM verilerine göre, Kasım ayında kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı sayısının 142 milyonu aştığı Türkiye'de, mağaza içi her 5 ödemeden 4'ü temassız gerçekleşirken, internetten yapılan harcamaların toplam içindeki payı %32'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 15:53, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 15:59
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kasım ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,3 milyon, banka kartı sayısı 215,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 108,4 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 11 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 8 artarak 465,8 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266,3 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 932,5 milyar lirası kredi kartları, 326,5 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 48, banka kartlarında yüzde 64 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 azaldı.

- Mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

Toplam kartlı ödeme adedi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,8 milyara yaklaştı. Ödemelerin 1 milyar 18 milyon adedi kredi kartları, 705 milyonu banka kartları, 32,4 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adedi kredi kartlarında yüzde 14, banka kartlarında yüzde 32 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 73 azaldı.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 47 artarak 710,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 32 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi yüzde 4 artarak 254,2 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 15 artarak 1 milyar 162,4 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 56 yükselişle 723,3 milyar liraya ulaştı. Kasımda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

