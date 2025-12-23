Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca yurdun yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken; Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı vurgulanarak vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
23 Aralık 2025
Bu hafta yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Batı Akdeniz'de yer yer yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü ise yurdun yeni soğuk havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağını vurgulayan Macit, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini belirten Macit, perşembe ve cuma günü yağmur öngörüldüğünü, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Macit, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceğini söyledi.

Macit, İzmir'de ise 17 derece olan hava sıcaklığının sağanak ve soğuk havayla 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

