Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Bakan Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretini açıkladı
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Arslan: Asgari ücret genel ücret oldu, sistem değişmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit sürecini eleştirerek mevcut komisyon yapısının çalışanlarda hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Türkiye'de çalışanların %50'sinin asgari ücret almasının bu ücreti "temel ücret" haline getirdiğini vurgulayan Arslan, 1970'lerden kalan mevzuatın acilen yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 16:33, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:28
Arslan: Asgari ücret genel ücret oldu, sistem değişmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Ordu Şube Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Arslan, son haftalarda ülke gündeminin asgari ücret tartışmaları ile geçtiğini belirterek, "Biz bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, hep şunu söyler; asgari ücret tespiti, tespit komisyonunun yapısıyla doğrudan ilgilidir. Eğer asgari ücret tespit komisyonunu sağlıklı bir şekilde oluşturamazsak, buradan çıkacak olan asgari ücretin de sağlıklı olmayacağını hep anlattık. Çalışanlar için hayal kırıklığı yaşandığı bir asgari ücreti biz 50 yıldır yaşıyoruz. Yeni bir asgari ücret tespit komisyonunun oluşmasını Türkiye hak ediyor. 1970'li yılların bu mevzuatını Türkiye artık taşıyamıyor. Temennimiz asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi, ilkelerinin ve kriterlerinin değişmesidir" diye konuştu.

Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük çabalarıyla milyarlarca liralık vergiden vazgeçerek, asgari ücretli çalışanların vergi dışı kalması, önemli bir reformdu ve bunu gerçekleştirdik. Tablo bundan sonra değişmeye başladı. Asgari ücretle çalışanların oranı süratle her yıl artarak devam etti. Maalesef küçük işletmelerimiz, KOBİ'lerimiz ve bazı büyük işletmeler de dahil çalışanlara asgari ücretin üzerinde ücret ödüyor ama sigortalarını asgari ücret üzerinden gösteriyorlar. Ülkenin yüzde 50'si asgari ücretle çalışırken, bu belirlediğimiz ücret, asgari ücret olmaktan çıkıyor, genel bir ücrete dönüşüyor. Bu asgari ücret tespit çalışmaları, çalışanları gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğratmadan gerçekleşmiş olur" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK KIYMETLİ'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Arslan, "Bu çok daha avantajlı bir süreç. Özellikle çözüm sürecine o dönem itiraz eden ve bugün bu sürecin başlatıcılarından olan MHP'nin rolünün bugün farklı bir noktada olması, Türkiye açısından bu sürecin başarılı olması açısından son derece kıymetlidir. O günlerde hep şu eleştiriliyordu, 'Meclis devre dışı bırakıldı, Meclis'in bu işin içinde olması gerekiyordu' deniliyordu. Bir diğer avantajımız da TBMM'nin, terörsüz Türkiye konusunda inisiyatif almasıdır. Neredeyse bir siyasi parti hariç, bütün siyasi partilerin bu komisyonda yer alması çok kıymetlidir" diye konuştu.

