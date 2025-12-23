Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri

Bakanlıktan özel bakım merkezinde darp iddialarına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp iddialarını araştırmak amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 17:45, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:50
Bakanlıktan özel bakım merkezinde darp iddialarına açıklama

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ivedilikle merkeze gidilerek inceleme başlatılmıştır. Konuya ilişkin Bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

