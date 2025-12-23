Barış Boyun organize suç örgütü davasında karar açıklandı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, önceki celselerde sundukları mütalaaları tekrar ettiğini belirterek, suça sürüklenen çocukların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 305 sanık için açılan ve birleşen dosyalarla birlikte toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, örgüt elebaşı Barış Boyun, örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın henüz yakalanmadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

- Örgüt yöneticilerine 12'şer kez müebbet

Mahkeme örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun'u da 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 258 sanık hakkında ise 1 ila 700 yıl arasında çeşitli hapis cezaları verdi.

- 2 rap şarkıcısına 4'er yıl hapis cezası

Davada sanık olarak yer alan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın üzerlerine atılı suçlardan beraat ederken, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.

Heyet, 62 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatını, hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının ise düşmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 37 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, 96 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, 15 sanığın ise tutuklanmasını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve bu örgütün elebaşı olduğu, "örgüt kurma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu ve örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu talimatların, yönetici sıfatıyla sanıklar Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği belirtilen iddianamede, sanık Barış Boyun'un örgütü bu yöntemle ayakta tuttuğu aktarılmıştı.

İddianamede, örgüt yöneticisi olan sanıkların, Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak kendilerine bağlı olan örgüt üyeleri üzerinde hakimiyetini pekiştirdiği anlatılmıştı.

Örgütün amacının çok sayıda mağdurdan haksız menfaat sağlamak olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları ifade edilmişti.

İddianamede toplam 362 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek ve bu örgüte üye olmak", "silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "4 kişiye karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit", "mala zarar verme", "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından çeşitli hapis cezaları istenmişti.