Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamı net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret zammının açıklanmasının hemen ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı.

28 bin 75 liralık yeni asgari ücretin yeterli olmadığını söyleyen Atalay "Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu anladık" dedi.

Ergün Atalay'ın 2026 asgari ücret hakkındaki konuşmasından satır başları:

"Bakanlık'dan bugün 3 yazı geldi, yanıt vermedik"



Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik. Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük.

Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"Haklı çıktık"



Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık. Gelecik yıl da katılmayacağız.