Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi kesiminin katılmadığı üçüncü toplantısında 2026 yılı asgari ücretini belirledi. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin %27 artışla net 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı. Yeni zamla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, kıdem tazminatından GSS primlerine kadar tüm sosyal güvenlik kalemleri yeniden hesaplandı. İşte 2026 yılının güncel ödeme listesi...
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 19:18, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 19:18
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısına hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki üçüncü toplantıya da komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı.
Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamayla yeni asgari ücreti açıkladı. 2026 asgari ücreti, yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti.