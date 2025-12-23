Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısına hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki üçüncü toplantıya da komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı.

Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamayla yeni asgari ücreti açıkladı. 2026 asgari ücreti, yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti.

İşte ekonomim'de yer alan habere göre kalem kalem değişen ödemeler...

2026 yılı asgari ücretlinin kıdem tazminatı 33 bin 29,59 TL 2026 yılı en düşük işsizlik maaşı 13 bin 123,22 TL 2026 yılı en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221,04 TL 2026 yılı aylık GSS primi 1.981,78 TL 2026 yılı yıllık GSS primi 23 bin 781,30 TL 2026 yılı isteğe bağlı en düşük sigorta primi 10 bin 568,55 TL 2026 yılı isteğe bağlı en yüksek sigorta primi 79 bin 264,24 TL 2026 yılı en düşük Bağ-Kur primi 9 bin 825,47 TL 2026 yılı BES kesintisi 990,79 TL 2026 yılı ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri 10 bin 733,68 TL 2026 yılı günlük en düşük borçlanma tutarı 352,07 TL 2026 yılı aylık en düşük borçlanma tutarı 10 bin 567,19 TL 2026 yılı günlük en yüksek borçlanma tutarı 2 bin 641,81 TL 2026 yılı aylık en yüksek borçlanma tutarı 79 bin 261,39 TL 2026 yılı stajyer maaşı 8 bin 421,82 TL