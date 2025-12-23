Belediye personeli DEAŞ operasyonunda tutuklandı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belediye personeli N.B'nin polis ekiplerince 16 Aralık'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan N.B'nin belediyede tekniker olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"N.B. hakkında yürütülen adli soruşturma doğrultusunda belediye mevzuatı ve kamu hizmetinin gereklilikleri çerçevesinde idari işlem başlatılmış, zanlı gözaltına alınmasının akabinde açığa alınmıştır. Söz konusu personel, 29 Temmuz 2013'te KPSS merkezi yerleştirme yoluyla Çorum Belediyesinde göreve başlamış ve 12 yıldır görev yapmaktadır. Çorum Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı mercilerinin kararlarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermekte, adli ve idari süreçleri ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde titizlikle yürütmekteyiz."