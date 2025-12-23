11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi görüşmelerinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme yer aldı. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

